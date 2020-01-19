Савичева призналась, что подцепила

Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела. Исполнительница рассказала, что врачи называют вирус «страшным».
«Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней», - пожаловалась на самочувствие артистка.
Савичева предупредила подписчиков, что, со слов врачей, вирус постоянно мутирует, а потому далеко не все лекарства могут на него воздействовать. В итоге медикам приходится прибегать к более жестким методам лечения. Также исполнительница пожелала всем поклонникам крепкого здоровья.