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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Савичева призналась, что подцепила "страшный" вирус

, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Савичева призналась, что подцепила
Фото: соцсети

Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела. Исполнительница рассказала, что врачи называют вирус «страшным».

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«Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней», - пожаловалась на самочувствие артистка.

Савичева предупредила подписчиков, что, со слов врачей, вирус постоянно мутирует, а потому далеко не все лекарства могут на него воздействовать. В итоге медикам приходится прибегать к более жестким методам лечения. Также исполнительница пожелала всем поклонникам крепкого здоровья.

АБ

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