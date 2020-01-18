«Он привез меня к Януковичу, в надежде, что будет интим», украинская певица рассказала о домогательствах чиновников Украины

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений, но все вышло не так, как он хотел.
«Был такой… министр культуры был времен Януковича. Он привез меня петь к Виктору Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой», рассказала она, подтвердив тем самым многочисленные истории о домогательствах олигархов и политиков, даже президента. Полякова заметила, что из-за этой «скотины», так она назвала чиновника от культуры, ей пришлось возвращаться с дачи в Ливадии пешком, «с костюмами и туфлями». По словам певицы, от обиды она выдала министру «классную фразу»: «Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда».
Министрами культуры во времена президентства Януковича были Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько, кто из них занимался сводничеством, остается только догадываться.