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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Поклонники обсуждают существенное изменение в фигуре Ольги Бузовой

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Поклонники обсуждают существенное изменение в фигуре Ольги Бузовой
певица Ольга Бузова, АГН Москва/Global Look Press

Поклонники знаменитой российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой заметили существенное изменение в ее фигуре. Многие подозревают, что популярная артистка сделала пластику груди.

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Ольга недавно отправилась на отдых в Таиланд. Она часто делится на своей страничке в соцсети, которая теперь является закрытой для всех, кто не является ее подписчиком, снимками в купальниках. Фолловеры обратили внимание на то, что ее бюст стал значительно больше, чем на прошлогодних снимках в бикини.

Некоторые считают, что дело именно в пластике, другие убеждены, что фотограф просто выбирает удачные ракурсы. Ряд подписчиков и вовсе высказал предположение, что Бузова скоро станет матерью.

ЕТ

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