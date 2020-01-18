Леди Гага решила родить ребенка в этом году

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18 января 2020, 01:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Леди Гага, фото: twitter.com

Певица из Соединенных Штатов Леди Гага написала на своей странице в Instagram, что решила уже в этом году родить себе малыша.

В частности, она пишет, что устала искать спутника жизни и отца своих будущих детей, поэтому родит сама. Певица также написала о своих мечтах — большой и дружной семье. Но пока, констатирует она, такого не происходит, попытка выйти замуж не увенчалась успехом.

Неизвестно, каким образом артистка воплотит свое желание, но, по словам ее близкой подруги, рассматриваются два варианта — суррогатное материнство или усыновление.