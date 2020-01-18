Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Леди Гага решила родить ребенка в этом году

, 01:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Леди Гага решила родить ребенка в этом году
Леди Гага, фото: twitter.com

Певица из Соединенных Штатов Леди Гага написала на своей странице в Instagram, что решила уже в этом году родить себе малыша.

Леди Гага удивила поклонников странным заявлением

Леди Гага удивила поклонников странным заявлением

В частности, она пишет, что устала искать спутника жизни и отца своих будущих детей, поэтому родит сама. Певица также написала о своих мечтах — большой и дружной семье. Но пока, констатирует она, такого не происходит, попытка выйти замуж не увенчалась успехом.

Неизвестно, каким образом артистка воплотит свое желание, но, по словам ее близкой подруги, рассматриваются два варианта — суррогатное материнство или усыновление.

ЕП

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое…

//новости ан

Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой - бывшими супругами. «Живи долго, будь счастлив и наполняй своей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…