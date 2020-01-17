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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Валерия опубликовала фото Пригожина на каблуках

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Валерия опубликовала фото Пригожина на каблуках
Фото: Валерия и Иосиф Пригожин в Дубае, Instagram

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками коллажем, на котором соединены фотография певицы и её супруга продюсера Иосифа Пригожина в цветных лодочках.

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«Впали в детство. Из обуви бы не выпасть», - иронично подписала снимок Валерия.

При этом подписчики поддержали шутку знаменитости:

«Валерия уверенней носит туфли»

«Оооо у вас обновка, на эту зиму … самое то»

«А обувь не жмет часом»

Сейчас звездная пара отдыхает в Дубае. По словам певицы, город встретил их дождем, а солнце выглянуло только через три дня. Однако пара там совершенно не скучает, она проводят время с друзьями из шоу-бизнеса. Например, недавно они играли в настольные игры, такие как «Шпион» и «Ассоциации», с Филиппом Киркоровым.

 
 
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)16 Янв 2020 в 9:26 PST

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