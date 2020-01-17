Валерия опубликовала фото Пригожина на каблуках

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками коллажем, на котором соединены фотография певицы и её супруга продюсера Иосифа Пригожина в цветных лодочках.
«Впали в детство. Из обуви бы не выпасть», - иронично подписала снимок Валерия.
При этом подписчики поддержали шутку знаменитости:
«Валерия уверенней носит туфли»
«Оооо у вас обновка, на эту зиму … самое то»
«А обувь не жмет часом»
Сейчас звездная пара отдыхает в Дубае. По словам певицы, город встретил их дождем, а солнце выглянуло только через три дня. Однако пара там совершенно не скучает, она проводят время с друзьями из шоу-бизнеса. Например, недавно они играли в настольные игры, такие как «Шпион» и «Ассоциации», с Филиппом Киркоровым.
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