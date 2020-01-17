Ахеджакова рассказала, кого видит главой Минкульта

Народная артистка России Лия Ахеджакова рассказала, кого хотела бы видеть на месте министра культуры. По мнению актрисы, на эту должность подойдёт благотворительница и издательница Ирина Прохорова.
Ахеджакова подчеркнула, что Прохорова много лет служит культуре и имеет богатый опыт. При этом актриса допустила, что у такой кандидатуры могут быть и свои недостатки.
«Но, думаю, вот тот стиль, который есть, власти будут соблюдать. И, думаю, назначат Ямпольскую. Весь наш цех актёрский и режиссёрский, все знакомые мне люди культуры страшно этого боятся. Последствия могут быть страшные, какие уже есть при Мединском», - считает артистка.