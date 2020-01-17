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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Климова с иронией рассказала о личной жизни: "Втихаря от детей стираю кружевное белье и чулки"

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Караван историй

Климова с иронией рассказала о личной жизни:
Фото: Екатерина Климова, Instagram

Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась подробностями личной жизни. Знаменитость заявила, что, несмотря на возраст и три развода, не разучилась флиртовать и держит себя в тонусе.

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«К тому же профессия держит в тонусе. Видели бы вы, как я втихаря от детей стираю кружевное белье, чулки, корсет после спектакля «Мастер и Маргарита»! Если застукают за этим, решат, что у меня бурная личная жизнь. Флирт с годами меняется … В зрелости свой шарм, и гардероб в том числе. Он уже не кричащий, а изысканный», - поделилась актриса.

Климова отметила, что никогда не была влюбчивой, а если находила избранника, то погружалась «в него с головой». У знаменитости четверо детей от трех браков: дочери Елизавета и Белла, сыновья Матвей и Корней. По её словам, она не запрещает бывшим мужьям навещать своих детей в любое время.

«У всех моих детей есть папы. Они имеют возможность общаться когда угодно, сколько угодно, на любой территории», - уточнила актриса.

При этом Климова добавила, что её делает счастливой любая мелочь, а иногда она позволяет себе грустить , но потом встает и начинает действовать.

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