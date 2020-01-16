Дарья Клюкина удивила пользователей сети необычным образом

Российская модель Дарья Клюкина разместила в Instagram фото в необычном образе. На снимке победительница шоу «Холостяк» позирует в кожаной юбке и берцах, сидящая в кресле.
Пост с этой фотографией посвящен изучению иностранного языка. Девушка намерена три часа в неделю заниматься с носителем.
«Надеюсь, что теперь-то уж точно заговорю» - отметила звезда.
Но значительная часть подписчиков обратила внимание не на то, что написано. Фолловеры восхитились ярким образом Клюкиной и оставили много приятных комментариев.
Стоит отметить: артистка вообще не выставляет фотографий с мужем Владимиром Чоповым, за которого вышла замуж в уходящем году.
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Как и собиралась, в новом году начинаю осуществлять свои новые планы, которых, как всегда очень много????! Со следующего понедельника, наконец-то, начну заниматься английским, 3 часа в неделю с носителем. Надеюсь, что теперь-то уж точно заговорю. Кто помнит, я уже занималась «онлайн» с русскоязычным репетитором и подтянула начальный уровень, дальше - больше! Интересно, а много у меня здесь тех, кто хорошо знает английский? Давайте делиться лайфхаками, кто как учил язык? Обещаю воспользоваться!????