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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Дарья Клюкина удивила пользователей сети необычным образом

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Дарья Клюкина удивила пользователей сети необычным образом
Фото из соцсетей, Instagram klyukina_d

Российская модель Дарья Клюкина разместила в Instagram фото в необычном образе. На снимке победительница шоу «Холостяк» позирует в кожаной юбке и берцах, сидящая в кресле.

 

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Пост с этой фотографией посвящен изучению иностранного языка. Девушка намерена три часа в неделю заниматься с носителем.

«Надеюсь, что теперь-то уж точно заговорю» - отметила звезда.

Но значительная часть подписчиков обратила внимание не на то, что написано.  Фолловеры восхитились ярким образом Клюкиной и оставили много приятных комментариев.

Стоит отметить: артистка вообще не выставляет фотографий с мужем Владимиром Чоповым, за которого вышла замуж в уходящем году.

 
 
 
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Как и собиралась, в новом году начинаю осуществлять свои новые планы, которых, как всегда очень много????! Со следующего понедельника, наконец-то, начну заниматься английским, 3 часа в неделю с носителем. Надеюсь, что теперь-то уж точно заговорю. Кто помнит, я уже занималась «онлайн» с русскоязычным репетитором и подтянула начальный уровень, дальше - больше! Интересно, а много у меня здесь тех, кто хорошо знает английский? Давайте делиться лайфхаками, кто как учил язык? Обещаю воспользоваться!????

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 16 Янв 2020 в 6:36 PST

ЕЧ

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