Дарья Клюкина удивила пользователей сети необычным образом

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16 января 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram klyukina_d

Российская модель Дарья Клюкина разместила в Instagram фото в необычном образе. На снимке победительница шоу «Холостяк» позирует в кожаной юбке и берцах, сидящая в кресле.

Пост с этой фотографией посвящен изучению иностранного языка. Девушка намерена три часа в неделю заниматься с носителем.

«Надеюсь, что теперь-то уж точно заговорю» - отметила звезда.

Но значительная часть подписчиков обратила внимание не на то, что написано. Фолловеры восхитились ярким образом Клюкиной и оставили много приятных комментариев.

Стоит отметить: артистка вообще не выставляет фотографий с мужем Владимиром Чоповым, за которого вышла замуж в уходящем году.