Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали информацию о драке певиц

Представители знаменитых артисток Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой в понедельник, 13 января, прокомментировали информацию о том, что певицы однажды устроили драку на "Новогоднем огоньке".

В театре "Русская песня", художественным руководителем которого является Надежда Бабкина, назвали слухи о драке фейком. Пресс-аташе театра Александр Велор подчеркнул, что артистки не могли себе позволить подобного отношения друг к другу.

В театре "Золотое кольцо" также отметили, что книги, в которой якобы содержится информация о конфликте Кадышевой и Бабкиной, никогда не существовало.

Ранее шоумен Рустам Солнцев привел "цитату из мемуаров" Надежды Кадышевой, в которых она сообщила о драке с коллегой.