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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали информацию о драке певиц

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали информацию о драке певиц
певица Надежда Кадышева, Oleg Rodionov/Russian Look
Представители знаменитых артисток Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой в понедельник, 13 января, прокомментировали информацию о том, что певицы однажды устроили драку на "Новогоднем огоньке". 
 
Известный шоумен рассказал о драке Бабкиной и Кадышевой:

Известный шоумен рассказал о драке Бабкиной и Кадышевой: "Ты еще пенсионным помаши ...фонограммное фуфло"

 
В театре "Русская песня", художественным руководителем которого является Надежда Бабкина, назвали слухи о драке фейком. Пресс-аташе театра Александр Велор подчеркнул, что артистки не могли себе позволить подобного отношения друг к другу.
 
В театре "Золотое кольцо" также отметили, что книги, в которой якобы содержится информация о конфликте Кадышевой и Бабкиной, никогда не существовало.
 
Ранее шоумен Рустам Солнцев привел "цитату из мемуаров" Надежды Кадышевой, в которых она сообщила о драке с коллегой.
ЕТ

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