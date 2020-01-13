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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Мать Ксении Пунтус рассказала о самочувствии модели

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Мать Ксении Пунтус рассказала о самочувствии модели
Фото: соцсети

Мать модели Ксении Пунтус, которая предположительно выпала из окна квартиры на третьем этаже, рассказала о самочувствии дочери. Девушка госпитализирована и уже пришла в сознание.

Агент выпавшей из окна Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии:

Агент выпавшей из окна Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии: "Она пришла в сознание"

21-летняя модель находится в реанимации. По словам матери, врачи пока не рискуют переводить её в другую палату из-за обилия травм. По мнению медиков, угроза жизни всё ещё остаётся.

«Очень много переломов, травм, отбито много всего, боятся делать прогнозы, и бедро, и ноги, и руки, сотрясение, органы внутренние отбиты от падения, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить, она в сознании», - рассказала женщина.

АБ

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