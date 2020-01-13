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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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51-летний Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

51-летний Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Фото: pixabay.com

Бизнесмен Руслан Байсаров выбрал себе новую супругу. Перед Новым годом он сыграл свадьбу с 18-летней моделью из Чечни по имени Аламат. Девушку тут же окрестили «шестой женой», хотя на деле для Байсарова это лишь третий брак.

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Молодая красавица и бизнесмен скрепили себя узами брака 30 декабря. Некоторые источники уверяют, что на свадьбе настояли родители невесты.

От прошлых возлюбленных Байсаров имеет шестерых детей. Один из них – сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени. При этом после расставания бизнесмен настаивал на том, чтобы наследники жили с ним. Таким образом, мужчина вырастил четырех детей: сыновей Дени и Элмана, а также дочерей Камиллу и Дали.

АБ

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