51-летний Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

Бизнесмен Руслан Байсаров выбрал себе новую супругу. Перед Новым годом он сыграл свадьбу с 18-летней моделью из Чечни по имени Аламат. Девушку тут же окрестили «шестой женой», хотя на деле для Байсарова это лишь третий брак.
Молодая красавица и бизнесмен скрепили себя узами брака 30 декабря. Некоторые источники уверяют, что на свадьбе настояли родители невесты.
От прошлых возлюбленных Байсаров имеет шестерых детей. Один из них – сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени. При этом после расставания бизнесмен настаивал на том, чтобы наследники жили с ним. Таким образом, мужчина вырастил четырех детей: сыновей Дени и Элмана, а также дочерей Камиллу и Дали.