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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Агент выпавшей из окна Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии: "Она пришла в сознание"

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Агент выпавшей из окна Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии:
Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Агент выпавшей из окна третьего этажа российской модели Ксении Пунтус Лидия рассказала о состоянии девушки после происшествия. Известно, что знаменитость выпала из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, с которым якобы у неё роман.

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«К ней пока пускают только родных, но она пришла в сознание», - уточнила представитель модели.

При этом Лидия отметила, что Ксения находится в реанимации Боткинской больницы, куда её тоже не пустили. По её словам, родители рассказали, что девушка находится в тяжёлом состоянии. Агент добавила, что не стала расспрашивать родственников более подробно об инциденте, т.к. сейчас самое главное – её здоровье.

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