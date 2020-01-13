Известный шоумен рассказал о драке Бабкиной и Кадышевой:

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13 января 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Надежда Кадышева и Надежда Бабкина, globallookpress.com

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев поделился информацией о драке между известными эстрадными исполнительницами Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной во время съемок новогоднего проекта.

Солнцев отметил, что приводит слова из книги «Рок-н-ролл – это я!» участницы коллектива «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. По его словам, у певицы «забавные мемуары».

«Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашеной бездарной … баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка – тебя тронь, ты и рассыплешься!», - цитирует Кадышеву Солнцев в Instagram.

Также эстрадная исполнительница предложила своей коллеге сравнить хиты, чтобы понять, кто чего стоит и добился в жизни.

Напомним, что Бабкина и Кадышева давно находятся в непростых отношениях.