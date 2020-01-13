Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Винокур раскрыл секрет своего счастливого брака, заключенного 45 лет назад

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Винокур раскрыл секрет своего счастливого брака, заключенного 45 лет назад
Тамара Первакова и Владимир Винокур, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитый российский юморист и певец Владимир Винокур в рамках одного из телешоу рассказал, как ему удалось уже 45 лет прожить в счастливом браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой.

Ученые назвали различия между мужчиной и женщиной в отношении

Ученые назвали различия между мужчиной и женщиной в отношении "счастливого брака"

Винокур признался, что секрет успешной семейной жизни заключается в том, что они с супругой редко виделись в молодости, поэтому всегда встречались, как в первый раз. Кроме того, Владимир Натанович напомнил, что бывших балерин не бывает, поэтому его жена всегда находится в прекрасной форме.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников поинтересовался, почему супруга юмориста до сих пор не взяла его фамилию. На это Винокур ответил, что она выходила замуж за простого студента, поэтому приняла решение не менять фамилию.

ЕТ

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что в московском такси пассажира заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, угрожая…

//новости ан

Стало известно о слушании в суде по делу жительницы Воронежской области, которая на протяжении двух лет издевалась над старшим приемным сыном. Отмечается, что женщина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести…

//новости ан

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки…

"Суперджету" авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта. Пассажиры, провели в воздухе полтора часа, но так…