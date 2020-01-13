Винокур раскрыл секрет своего счастливого брака, заключенного 45 лет назад

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13 января 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тамара Первакова и Владимир Винокур, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитый российский юморист и певец Владимир Винокур в рамках одного из телешоу рассказал, как ему удалось уже 45 лет прожить в счастливом браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой.

Винокур признался, что секрет успешной семейной жизни заключается в том, что они с супругой редко виделись в молодости, поэтому всегда встречались, как в первый раз. Кроме того, Владимир Натанович напомнил, что бывших балерин не бывает, поэтому его жена всегда находится в прекрасной форме.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников поинтересовался, почему супруга юмориста до сих пор не взяла его фамилию. На это Винокур ответил, что она выходила замуж за простого студента, поэтому приняла решение не менять фамилию.