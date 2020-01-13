Настя Каменских покорила поклонников пышными формами в бикини и призвала женщин не забывать о своем

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13 января 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Настя Каменских и Потап, Instagram

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести новогодние каникулы на солнечном пляже Канкуна со своим супругом Потапом.

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«Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас», - философски подошла певица к подписи под снимком в Instagram.

При этом Каменских не только показала свои прекрасные формы в раздельномм купальником салатового цвета, но и призвала женщин развивать в себе чувственность к окружающим и пластичность. Знаменитость отметила, что «эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины».

Поклонники не остались равнодушными и завалили певицу множеством комплиментов:

«Сладкая булочка»

«Настя, я от ваших форм с ума схожу»

«Фигура такая, что сразу хочется съесть»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)11 Янв 2020 в 7:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)12 Янв 2020 в 5:50 PST