Настя Каменских покорила поклонников пышными формами в бикини и призвала женщин не забывать о своем

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести новогодние каникулы на солнечном пляже Канкуна со своим супругом Потапом.
«Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас», - философски подошла певица к подписи под снимком в Instagram.
При этом Каменских не только показала свои прекрасные формы в раздельномм купальником салатового цвета, но и призвала женщин развивать в себе чувственность к окружающим и пластичность. Знаменитость отметила, что «эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины».
Поклонники не остались равнодушными и завалили певицу множеством комплиментов:
«Сладкая булочка»
«Настя, я от ваших форм с ума схожу»
«Фигура такая, что сразу хочется съесть»
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