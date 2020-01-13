История падения из окна многоэтажки Ксении Пунтус обрастает подробностями

Новыми подробностями обрастает история падения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома в Москве, обрастает подробностями. Модель и актрису на тротуаре обнаружил дворник.
По его словам, это произошло примерно в 00.04 утра по московскому времени. Он услышал плачь и вышел посмотреть, что произошло. Также мужчина рассказал, что долгое время не мог узнать ее имя, после чего вызвал карету «скорой помощи». Он также добавил, что девушке была домашняя одежда, а «просидела она на тротуаре примерно 40 минут».
Ранее сообщалось, что в настоящее время Пунтус находится в больнице.