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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в реанимации

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Представители московской больницы имени Боткина сообщили, что выпавшая из окна третьего этажа известная российская модель Ксения Пунтус находится в реанимации. Известно, что состояние девушки оценивается, как тяжелое.

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«Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации», - уточнили в больнице.

Ранее ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал падение известной российской модели Ксении Пунтус. По его словам, травмы девушки характерны для падения с такой высоты. Ксения получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, перелом таза и бедренной кости. Терновой считает, что девушка проведет в больнице около месяца, её ожидает длительная реабилитация.

БА

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