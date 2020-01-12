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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Врач рассказал о травмах выпавшей из окна внука Михалкова модели: Пунтус в тяжелом состоянии

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Врач рассказал о травмах выпавшей из окна внука Михалкова модели: Пунтус в тяжелом состоянии
Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Врач ортопед-травматолог Константин Терновой прокомментировал падение известной российской модели Ксении Пунтус и рассказал о полученных ей травмах. По его словам, повреждения, которые получила девушка, характерны для падения с высоты третьего этажа.

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Известно, что Ксения получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, перелом таза и бедренной кости. Модель находится в тяжелом состоянии в больнице.

«… приземление пришлось на одну ногу, после чего нога вбивается в таз, ломается таз, дальше пациент падает на бок. Здесь могут быть переломы ребер и ушиб легкого, и третья точка "приложения" – он бьется головой о поверхность и получает сотрясение головного мозга с потерей памяти» - предположил врач.

По его словам, такие травмы невозможно получить при избиении. Терновой отметил, что в нетрезвом состоянии люди чаще выпадают из окна по неосторожности. При этом алкогольное опьянение даже способно защитить, «потому что они уже обезболены, и мышцы у них расслаблены». Эксперт считает, что девушка проведет в больнице около месяца, её ожидает длительная реабилитация.

Напомним, что в СМИ появилась другая версия, почему девушка оказалась в кустах под окном: модель могли избить и подбросить на то место, где её нашел дворник.

БА

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