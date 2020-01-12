Литвинова отреагировала на сообщение о ДТП в центре Москвы:

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12 января 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Рената Литвинова, Instagram

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре Москвы. Известно, что у знаменитости сегодня день рождения.

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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться», - рассказала Литвинова, отметив, что шла в салон после пробежки и была «совершенно трезвая».

Знаменитость уточнила, что получила травму подбородка, его оперативно зашил врач и оказал всю необходимую помощь.

«… единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», - заключила она.