Дочь Пугачевой и Галкина спела песню мамы

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12 января 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Instagram-аккаунте Аллы Борисовны Пугачевой появилось видео, в котором маленькая дочка Примадонны и юмориста Максима Галкина Лиза спела песню своей знаменитой мамы.

Раймонд Паулс рассказал, как отметит 84-летие

На видеозаписи видно, как девочка в нарядном платье и с микрофоном в руках стоит на фоне украшенной ёлки и исполняет песню «Миллион алых роз». Из импровизированного зрительного зала Лизе подпевает её брат Гарри.

«С Днем Рождения, Раймонд!» - подписала ролик Пугачева. Таким образом Примадонна поздравила латвийского композитора Раймонда Паулса, который сегодня отмечает своё 84-летие. Именно он стал автором музыки к знаменитой песне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)11 Янв 2020 в 11:48 PST