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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна квартиры внука Михалкова модель
Фото: Ксения Пунтус, Instagram

Дворник, нашедший выпавшую из окна третьего этажа дома в Москве модель Ксению Пунтус рассказал подробности происшествия. Известно, что квартира, из окна которой выпала девушка, принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова.

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Мужчина рассказал, что работал ночью и во время обхода территории наткнулся на тело модели в 3.50 в субботу, 11 января.

«Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. Она не могла пояснить, как очутилась в этом месте», - вспомнил собеседник.

По его словам, на девушке была только футболка и джинсы. При этом он отметил, что её могли выбросить из машины. Он добавил, что заметил подозрительных парня и девушек около подъезда.

«… может быть, они имеют какое-то отношение к инциденту. Но пока «скорая» оказывала девушке помощь, они к нам не подходили», - заключил он.

БА

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