Раймонд Паулс рассказал, как отметит 84-летие

//Шоу-бизнес 13+

12 января 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Народный артист СССР, латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, как отметит свой день рождения. В воскресенье, 12 января музыканту исполнилось 84 года.

Умер барабанщик культовой группы Rush

Паулс заявил, что всегда считал свой день рождения обычным рабочим днём. В этом году он отметит праздник выступлением в малом концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

«На самом деле все мои дни рождения - это обычные рабочие дни», - признался композитор.

После распада Советского союза Раймонд Паулс занимал должность министра культуры Латвии, а затем баллотировался на пост президента. Также он является инициатором международных музыкальных конкурсов «Новая волна» и «Юрмала».