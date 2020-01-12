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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Раймонд Паулс рассказал, как отметит 84-летие

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Раймонд Паулс рассказал, как отметит 84-летие
Фото: pixabay.com

Народный артист СССР, латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, как отметит свой день рождения. В воскресенье, 12 января музыканту исполнилось 84 года.

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Паулс заявил, что всегда считал свой день рождения обычным рабочим днём. В этом году он отметит праздник выступлением в малом концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

«На самом деле все мои дни рождения - это обычные рабочие дни», - признался композитор.

После распада Советского союза Раймонд Паулс занимал должность министра культуры Латвии, а затем баллотировался на пост президента. Также он является инициатором международных музыкальных конкурсов «Новая волна» и «Юрмала».

АБ

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