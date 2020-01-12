Коллега выпавшей из окна модели пожаловалась, что девушку затравили в Сети

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12 января 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Подруга выпавшей из окна третьего этажа Ксении Пунтус модель Надежда Юмашева рассказала, что пользователи соцсети открыли травлю в адрес пострадавшей девушки.

Внука Никиты Михалкова допросят после того, как модель Ксению Пунтус нашли во дворе его дома с травмами

По словам Юмашевой, комментаторы пишут Ксении массу негатива, а некоторые даже обвиняют модель в наркотической зависимости. Юмашева призвала подписчиков «быть добрее» и отметила, что Пунтус будет очень неприятно прочитать подобное, когда она придёт в себя.

Выпавшую из окна Ксению Пунтус нашли возле дома её молодого человека Андрея Бакова, который приходится внуком знаменитому режиссёру Никите Михалкову. Девушку обнаружил дворник, который и вызвал врачей.