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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Коллега выпавшей из окна модели пожаловалась, что девушку затравили в Сети

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коллега выпавшей из окна модели пожаловалась, что девушку затравили в Сети
Фото: соцсети

Подруга выпавшей из окна третьего этажа Ксении Пунтус модель Надежда Юмашева рассказала, что пользователи соцсети открыли травлю в адрес пострадавшей девушки.

Внука Никиты Михалкова допросят после того, как модель Ксению Пунтус нашли во дворе его дома с травмами

Внука Никиты Михалкова допросят после того, как модель Ксению Пунтус нашли во дворе его дома с травмами

По словам Юмашевой, комментаторы пишут Ксении массу негатива, а некоторые даже обвиняют модель в наркотической зависимости. Юмашева призвала подписчиков «быть добрее» и отметила, что Пунтус будет очень неприятно прочитать подобное, когда она придёт в себя.

Выпавшую из окна Ксению Пунтус нашли возле дома её молодого человека Андрея Бакова, который приходится внуком знаменитому режиссёру Никите Михалкову. Девушку обнаружил дворник, который и вызвал врачей.

АБ

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