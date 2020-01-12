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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Умер барабанщик культовой группы Rush

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Умер барабанщик культовой группы Rush
Фото: соцсети

Барабанщик и автор текстов культовой прог-рок-группы Rush Нил Эллвуд Пирт умер в Калифорнии в возрасте 67 лет. Причиной смерти музыканта стал рак головного мозга.

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Официальный представитель семьи Пирта Эллиот Минц подтвердил, что музыканта не стало 7 января. В официальных аккаунтах группы также опубликовали некролог. У Пирта остались жена и дочь.

Пирт присоединился к Rush спустя 6 лет после основания группы. За время работы коллектив получил звезду на Аллее славы в Голливуде, а также был включён в Зал славы канадской музыки. Группа заявила о прекращении деятельности в 2018 году.

АБ

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