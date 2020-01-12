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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Бывшая жена Рыжего «Иванушки» стала мамой в третий раз, подарив сына своему новому возлюбленному

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая жена Рыжего «Иванушки» стала мамой в третий раз, подарив сына своему новому возлюбленному
Фото: cоцсети

Когда жену Андрея Григорьева-Апполонова застукали с баскетболистом Андреем Зубковым многие в светской тусовке знали, что у них уже давно закрутился роман, но ради приличия все все отрицали.

А потом все чаще и чаще пара стала открыто появляться вместе и даже двоих детей от Рыжего «Иванушки» Марина частенько брала на игры с участием своего любовника. И последовал развод.

Ну а теперь, как говорится, к хорошим новостям. 34 летняя Марина стала мамой в третий раз, подарив своему новому возлюбленному, баскетболисту Андрею Зубкову, сына. Для 27-летнего спортсмена это первый ребенок. Малыша назвали Александр. "Добро пожаловать в этот мир, моё счастье!!", - подписала она фото в Instagram.

 Напомним, что о грядущем пополнении в семье сообщила в начале года. За несколько недель до этого Марина и Андрей поженились.

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