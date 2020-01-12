Роман Костомаров опубликовал милое видео с женой, детьми и мамой

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12 января 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Костомаров и Домнина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Фигурист Роман Костомаров, победивший на Олимпиаде-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, опубликовал милое видео со своей мамой, женой, и детьми. Роман - прекрасный семьянин и отец. Фигуристка Оксана Домнина и Костомаров растят дочь и сына.

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Они оба с начала зимы были серьезно заняты подготовкой к новогодним шоу. А как только выдалось свободное время, улетели отдыхать в теплые края всей семьей.

Вместе с ними отдыхает мама Романа Валентина. Костомаров выкладывает в сети фото и видео с отдыха.

Фолловеры радуются, какие теплые отношения в семье знаменитых фигуристов. "Вы такие классные ребятки! Вот оно Счастье", "Отличного отдыха вам ребята. Набраться сил и снова нас радовать шедеврами", "Приятного отдыха! Хорошо, что маму взяли, не все мамы могут себе позволить на пенсию полететь на отдых. И ей приятно, и за детками лишний раз посмотрит", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)10 Янв 2020 в 2:45 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)4 Янв 2020 в 6:45 PST