Роман Костомаров опубликовал милое видео с женой, детьми и мамой

Фигурист Роман Костомаров, победивший на Олимпиаде-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, опубликовал милое видео со своей мамой, женой, и детьми. Роман - прекрасный семьянин и отец. Фигуристка Оксана Домнина и Костомаров растят дочь и сына.
Они оба с начала зимы были серьезно заняты подготовкой к новогодним шоу. А как только выдалось свободное время, улетели отдыхать в теплые края всей семьей.
Вместе с ними отдыхает мама Романа Валентина. Костомаров выкладывает в сети фото и видео с отдыха.
Фолловеры радуются, какие теплые отношения в семье знаменитых фигуристов. "Вы такие классные ребятки! Вот оно Счастье", "Отличного отдыха вам ребята. Набраться сил и снова нас радовать шедеврами", "Приятного отдыха! Хорошо, что маму взяли, не все мамы могут себе позволить на пенсию полететь на отдых. И ей приятно, и за детками лишний раз посмотрит", - пишут в комментариях.
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