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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Роман Костомаров опубликовал милое видео с женой, детьми и мамой

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Костомаров опубликовал милое видео с женой, детьми и мамой
Костомаров и Домнина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Фигурист Роман Костомаров, победивший на Олимпиаде-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, опубликовал милое видео со своей мамой, женой, и детьми.  Роман - прекрасный семьянин и отец. Фигуристка Оксана Домнина и Костомаров растят дочь и сына.

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Они оба с начала зимы были серьезно заняты подготовкой к новогодним шоу. А как только выдалось свободное время, улетели отдыхать в теплые края всей семьей.

Вместе с ними отдыхает мама Романа Валентина. Костомаров выкладывает в сети фото и видео с отдыха.
Фолловеры радуются, какие теплые отношения в семье знаменитых фигуристов. "Вы такие классные ребятки! Вот оно Счастье", "Отличного отдыха вам ребята. Набраться сил и снова нас радовать шедеврами", "Приятного отдыха! Хорошо, что маму взяли, не все мамы могут себе позволить на пенсию полететь на отдых. И ей приятно, и за детками лишний раз посмотрит", - пишут в комментариях.

 
 
 
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Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)10 Янв 2020 в 2:45 PST

 
 
 
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Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs)4 Янв 2020 в 6:45 PST

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