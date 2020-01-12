Внука Никиты Михалкова допросят после того, как модель Ксению Пунтус нашли во дворе его дома с травмами

//Шоу-бизнес 13+

12 января 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Alexei Gyngazov, globallookpress.com

Внука кинорежиссера Никиты Михалкова, 20-летнего сына актрисы Анны Михалковой Андрея Бакова допросят после того, как 21-летнюю известную модель Ксению Пунтус нашли во дворе его дома с серьезными травмами.

Девушка сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении одной из столичных больниц.

Ее подруга модель Алеся Кафельникова говорит, что после инцидента Ксюша ничего кроме своего имени не помнит.

По данным Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии девушка вместе с Андреем Баковым находилась в баре. По слухам, пара перебрала с алкоголем, и друзья увезли их домой.

СМИ пишут сегодня, что лежащую в кустах в районе Трехпрудного переулка в центре столицы Ксению Пунтус после падения из окна третьего этажа нашел дворник и вызвал "скорую". Прибывшие сотрудники полиции поднялись в квартиру Андрея Бакова. И застали его спящим. Стражи порядка разбудили молодого человека и рассказали ему об инциденте с девушкой.