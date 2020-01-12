Жена Игоря Николаева призналась, что пережила сильную депрессию

//Шоу-бизнес 13+

12 января 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Юлия Проскурякова, Anatoly Lomohov/Russian Look

37-летняя супруга артиста Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что в прошлом году пережила сильную депрессию. Женщина рассказала, как ей удалось с наименьшими потерями перенести это состояние.

Юлия отметила, что депрессия у нее была впервые. В этот момент ей очень помогли мама, муж, дочка, а также сессия в ГИТИСе и концертная деятельность.

Проскурякова также сообщила, что в ближайшем будущем намерена сконцентрироваться на учебе, которая требует много сил и времени. Более того, супруга Игоря Николаева ответила на слухи о своем "интересном положении", заметив, что сейчас не время для рождения второго ребенка.