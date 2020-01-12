Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Жена Игоря Николаева призналась, что пережила сильную депрессию

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Жена Игоря Николаева призналась, что пережила сильную депрессию
Юлия Проскурякова, Anatoly Lomohov/Russian Look

37-летняя супруга артиста Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что в прошлом году пережила сильную депрессию. Женщина рассказала, как ей удалось с наименьшими потерями перенести это состояние.

Как не впасть в депрессию после долгих праздников, рассказал врач

Как не впасть в депрессию после долгих праздников, рассказал врач

Юлия отметила, что депрессия у нее была впервые. В этот момент ей очень помогли мама, муж, дочка, а также сессия в ГИТИСе и концертная деятельность.

Проскурякова также сообщила, что в ближайшем будущем намерена сконцентрироваться на учебе, которая требует много сил и времени. Более того, супруга Игоря Николаева ответила на слухи о своем "интересном положении", заметив, что сейчас не время для рождения второго ребенка.

ЕТ

//картина дня

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть…

Певица Пелагея Ханова разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после нескольких совместных лет жизни. Артистка не хочет, чтобы все кому не лень обсуждали…

//новости ан

По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видеозапись танцующей в рваных чулках 46-летней подруги. 7 января был день рождения…

//новости ан

Президент Беларуси давит на Россию, чтобы не только снизить цену для Беларуси на нефть, но и укрепить свою власть в стране. Леонтьев считает, что выбивая скидку…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800…