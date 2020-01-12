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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Рената Литвинова покорила поклонников снимком в платье с гигантским шлейфом

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Рената Литвинова покорила поклонников снимком в платье с гигантским шлейфом
актриса Рената Литвинова, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Известная российская актриса Рената Литвинова покорила своих поклонников снимком в роскошном платье. Артистка опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети в ночь на воскресенье.

52-летняя Рената Литвинова показала идеальную фигуру в кожаной юбке

52-летняя Рената Литвинова показала идеальную фигуру в кожаной юбке

На фото 53-летняя Литвинова позирует в блестящем платье с гигантским шлейфом и открытыми плечами на фоне полуразрушенной стены дома.

Многие пришли в восторг от этого кадра, отметив, что Рената напоминает им звезду кино "золотого века" Голливуда. Подписчики также обратили внимание на идеальную фигуру актрисы, которую не смог испортить даже столь "коварный" фасон наряда.

 
 
 
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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)11 Янв 2020 в 1:47 PST

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