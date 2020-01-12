В Москве известная модель выпала из окна квартиры сына актрисы Анны Михалковой

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12 января 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Serguei Fomine, globallookpress.com

В Москве известная модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры на третьем этаже одного из домов.

Девушка жива. В тяжелом состоянии она находится в реанимации больницы.

Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza. Лежащую в кустах недалеко от многоквартирного дома 21-летнюю девушку обнаружил дворник, который начал работать ранним утром. Мужчина вызвал бригаду "скорой помощи" и полицию. Пострадавшую модель госпитализировали. Она находится в реанимации. После операции врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое.

По данным издания "Вечерняя Москва", Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова, сыну его дочери Анны Андрею Бакову.

По сведениям Telegram-канала "112", когда в квартиру пришла полиция, молодой человек спал. Стражи порядка сообщили ему об инциденте с Ксенией.

Ксения Пунтус получила популярность по роли в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида". Фото модели появляется на обложках глянцевых журналов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha)15 Сен 2019 в 4:31 PDT