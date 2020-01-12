Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

В Москве известная модель выпала из окна квартиры сына актрисы Анны Михалковой

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве известная модель выпала из окна квартиры сына актрисы Анны Михалковой
Serguei Fomine, globallookpress.com

В Москве известная модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры на третьем этаже одного из домов.
Девушка жива. В тяжелом состоянии она находится в реанимации больницы.

Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.  Лежащую в кустах недалеко от  многоквартирного дома 21-летнюю девушку обнаружил дворник, который начал работать ранним утром. Мужчина вызвал бригаду "скорой помощи" и полицию. Пострадавшую модель госпитализировали. Она находится в реанимации. После операции врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжелое.

По данным издания "Вечерняя Москва", Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова, сыну его дочери Анны Андрею Бакову.

По сведениям Telegram-канала "112", когда в квартиру пришла полиция, молодой человек спал.  Стражи порядка сообщили ему об инциденте с Ксенией.

Ксения Пунтус получила популярность по роли в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида". Фото модели появляется на обложках глянцевых журналов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha)15 Сен 2019 в 4:31 PDT

ИЧ

//картина дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

Политика

Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…

//новости ан

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…

Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…