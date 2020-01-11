Певица Нюша показала купальник и естественную красоту

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11 января 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Анна Шурочкина - певица, более известная как Нюша - устроила фотосессию в купальнике на Бали. Снимками со своего откровенного фотосета она поделилась на своей страничке в соцсети Instagram. Певица Нюша ответила на вопросы поклонников про имя своей дочери

Нюша сейчас находится в отпуске вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочерью Симбой: "Не существует ничего отдельно от нашего сознания… заказчик всех своих уроков и "наказаний" - ты сам!" - написала она под фото.

Подписчики певицы высоко оценили фигуру своей любимицы, ставшей мамой не так уж и давно, выбор купальника и "антураж". Однако более всего по душе фанатам пришелся тот факт, что на лице Нюши нет ни грамма косметики.

"Ты такая красивая без макияжа", "Нюша всегда очень красивая", "Очень естественная такая", "Ей так очень идет, даже лучше чем с макияжем", "Так естественно выглядит такая милая", - не перестают восхищаться в комментариях.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)10 Янв 2020 в 5:42 PST