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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Главный мушкетёр России становится злостным нарушителем ПДД

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Главный мушкетёр России становится злостным нарушителем ПДД
Фото: соцсети

Народный артист России Михаил Боярский вновь попал в поле зрения ГИБДД – он в очередной раз припарковал свой «Мерседес» на Невском проспекте. В пресс-службе ГИБДД Санкт-Петербурга заявили, что накажут народного артиста.

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Актёр нарушает правила дорожного движения не в первый раз и всё тем же способом – неправильной парковкой. За Михаилом Боярским уже числятся нарушения, совершённые им осенью, за что артисту выписали штраф 8 тысяч рублей. Но это не помешало ему снова припарковать свой автомобиль в неположенном месте на Невском проспекте в конце 2019 года и в начале 2020 года.

В питерской Госавтоинспекции добавили, что Боярского ждут штрафы в размере от 500 рублей.

ДВа

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