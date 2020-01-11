Бузовой посоветовали

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фотографией в купальнике со своего отдыха в Таиланде. Известно, что знаменитость отдыхает там со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
На снимке телеведущая позирует в зеркале в слитном купальнике розового цвета с графическим принтом и тунике такой же расцветки. При этом купальник выделяется глубоким вырезом.
Поклонники раскритиковали образ Бузовой, отметив, что в таком виде ходить не стоит. Некоторые сравнили бикини знаменитости со «шторкой в отеле» и «занавеской на даче». А другие просто предложили телеведущей прикрыться.
«Оля, прикрой стыд!»
«Зачем так оголяться?»
Однако новый избранник поддержал Бузову, оставив нежный комментарий: «Моя красотка».
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