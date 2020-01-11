Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Бузовой посоветовали "прикрыть свой стыд"

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Бузовой посоветовали
Фото: Ольга Бузова, Instagram

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фотографией в купальнике со своего отдыха в Таиланде. Известно, что знаменитость отдыхает там со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

58-летняя Екатерина Андреева покорила поклонников роскошной фигурой в купальнике на фоне Альп

58-летняя Екатерина Андреева покорила поклонников роскошной фигурой в купальнике на фоне Альп

На снимке телеведущая позирует в зеркале в слитном купальнике розового цвета с графическим принтом и тунике такой же расцветки. При этом купальник выделяется глубоким вырезом.

Поклонники раскритиковали образ Бузовой, отметив, что в таком виде ходить не стоит. Некоторые сравнили бикини знаменитости со «шторкой в отеле» и «занавеской на даче». А другие просто предложили телеведущей прикрыться.

«Оля, прикрой стыд!»

«Зачем так оголяться?»

Однако новый избранник поддержал Бузову, оставив нежный комментарий: «Моя красотка».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @fan._buzova.8610 Янв 2020 в 1:13 PST

БА

//картина дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…

//новости ан

Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…

//новости ан

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан