Бузовой посоветовали

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11 января 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ольга Бузова, Instagram

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фотографией в купальнике со своего отдыха в Таиланде. Известно, что знаменитость отдыхает там со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

58-летняя Екатерина Андреева покорила поклонников роскошной фигурой в купальнике на фоне Альп

На снимке телеведущая позирует в зеркале в слитном купальнике розового цвета с графическим принтом и тунике такой же расцветки. При этом купальник выделяется глубоким вырезом.

Поклонники раскритиковали образ Бузовой, отметив, что в таком виде ходить не стоит. Некоторые сравнили бикини знаменитости со «шторкой в отеле» и «занавеской на даче». А другие просто предложили телеведущей прикрыться.

«Оля, прикрой стыд!»

«Зачем так оголяться?»

Однако новый избранник поддержал Бузову, оставив нежный комментарий: «Моя красотка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @fan._buzova.8610 Янв 2020 в 1:13 PST