"Фасады у нас разные, а суть одна" - Алексей Макаров показал фото с сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук

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11 января 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Макаров, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Алексей Макаров опубликовал в сети фото с сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук, подтверждающее, что дочь и сын актрисы Любови Полищук дружат. Отцы у Алексея и Мариэтты разные. Дочь Любовь Полищук родила в браке с художником Сергеем Цигалем.

Актер Алексей Макаров обвинил СМИ

Дети пошли по стопам знаменитой матери. И Алексей, и Мариэтта - актеры.



Дома у дочери Любови Полищук много фотографий мамы. Они видны на снимке. "Фасады у нас разные, а суть- одна. Она же общий знаменатель. Заехал в гости к сестре", - рассказал Алексей Макаров.

Любовь Полищук скончалась в 2006 году в возрасте 57 лет. Одну из своих последних ролей актрисы сыграла в сериале "Моя прекрасная няня".

У Алексея Макарова есть единственная дочь. Но недавно мама девочки пожаловалась, что он неожиданно перестал общаться с ребенком.