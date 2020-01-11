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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Две жены певца Вадима Казаченко снова публично выясняли отношения

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Две жены певца Вадима Казаченко снова публично выясняли отношения
Казаченко и Аманти, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Две жены певца Вадима Казаченко, бывшая, мать маленького сына артиста Ольга Казаченко, в девичестве Мартынова, и настоящая жена - его директор Ирина Аманти,  снова публично выясняли отношения.

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Артист платит Ольге алименты на сына и на ее содержание. На ребенка - 34 тысячи рублей и какую-то сумму бывшей супруге.
После развода Вадима и Ольги их сын живет с мамой. Ольге воспитывать маленького Филиппа помогают ее мама, отец и бабушка. 38-летняя женщина не работает.

Недавно в СМИ появились новости о романе бывшей супруги певца с сыном Армена Джигарханяна Степаном.
Степан Джигарханян и Ольга Мартынова познакомили на одном из шоу на телевидении. Он пригласил ее встретиться в ОАЭ. Ольга выкладывала в Инстаграм фото с отдыха.

Вадим Казаченко своего сына признавать вообще не хотел. Возможно, он и не видел его ни разу. Филиппу сейчас три года.
Вдруг Казаченко решил обратиться в органы опеки, чтобы специальная служба проверила условия жизни малыша. Артиста возмущает, что его бывшая супруга оставляет ребенка с бабушкой и дедушкой, а сама путешествует.

Сотрудники без предупреждения нагрянули в дом семьи Мартыновых, проверили, в каких условиях живет ребенок. Претензий к Ольге у них не возникло. Нет замечаний и к Казаченко. Он исправно пересылает деньги на содержание мальчика и бывшей жены.
Казалось бы, всем пора успокоиться. Но обстановка в программе "Пусть говорят" накалялась постоянно.
"Мы содержим Ольгу", - постоянно подчеркивала Ирина Аманти.

Мудрая певица Ирина Салтыкова, пережившая развод с Виктором Салтыковым и до сих пор держащая на него обиду за то, что он перестал общаться с их дочерью Алисой, сказала свое веское слово.
Салтыкова призвала Аманти не лезть в отношения Вадима и Ольги.

ИЧ

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