Евгений Петросян остался без «Смехопанорамы»?

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11 января 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

Евгений Петросян, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Производство юмористического шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама», которое 9 января 2020 года отпраздновало 26-летие, приостановлено. В сетке вещания на канале «Россия 1» не стало программы «Утренняя почта» и передачи «Сам себе режиссер», которую Алексей Лысенков вел с 1992 года.

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Автор программы «Смехопанорама» Евгений Петросян рассказал, что не знал о решении руководство компании о закрытии его шоу, но не считает это чем-то удивительным. Как отметил Петросян, «многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет».

Юморист получил соответствующие разъяснения руководства ВГТРК. По словам Петросяна, решение связано с экономией утреннего блока программ. Народный артист признался, что у него готовы материалы для передачи на два месяца.