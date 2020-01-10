Александр Ревва в четвертый раз женился

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10 января 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Примечательно, что четвертая свадьба была с той же избранницей, что и первые три. У артиста и его супруги Анжелики за 12 лет в браке сложилась своеобразная семейная традиция – периодически заново играть свою свадьбу.

Жена Александра Реввы Анжелика поделилась радостным событием в соцсети и опубликовала несколько фотографий. Она рассказала, что на этот раз торжество прошло на Мальдивах. Помимо «молодоженов» на церемонии присутствовали и двое их детей. Влюбленные на пляже принесли друг другу клятвы. Для бракосочетания Александр выбрал белые брюки и рубашку, а Анжелика – простое белое платье.