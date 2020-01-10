Ляйсан Утяшева подготовила меню для похудения после праздников:

//Шоу-бизнес 13+

10 января 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ляйсан Утяшева, Instagram

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних застолий. Стоит отметить, что спортсменка самостоятельно сбросила более 30 кг.

Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру

«Делюсь тем, что помогает мне не набрать вес в каникулы и плавно вернуться в рабочий режим: По чуть-чуть уменьшаю порции до половины; Если вы ещё не отказались от мучного, то самое время! Обратите внимание на сладкое. Сахар предлагаю поменять на полезный: фрукты, сухофрукты, пастила; Добавляю смузи из имбиря с сельдереем; Перед едой за 30 минут пью воду», - написала Утяшева в Instagram.

При этом спортсменка предложила добавить в рацион гречку, черный рис, овощные супы, а также овощи: отварные кабачки, брокколи, морковь, много зелени, рыбу или креветки, а также спаржу и фрукты: киви, манго или апельсины. По её словам, такой режим питания не только полезный, но и очень вкусный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)4 Янв 2020 в 10:21 PST