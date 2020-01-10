Ляйсан Утяшева подготовила меню для похудения после праздников:

Известная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками секретами стройной фигуры. Заметность рассказала, как избавиться от лишних кг после новогодних застолий. Стоит отметить, что спортсменка самостоятельно сбросила более 30 кг.
«Делюсь тем, что помогает мне не набрать вес в каникулы и плавно вернуться в рабочий режим: По чуть-чуть уменьшаю порции до половины; Если вы ещё не отказались от мучного, то самое время! Обратите внимание на сладкое. Сахар предлагаю поменять на полезный: фрукты, сухофрукты, пастила; Добавляю смузи из имбиря с сельдереем; Перед едой за 30 минут пью воду», - написала Утяшева в Instagram.
При этом спортсменка предложила добавить в рацион гречку, черный рис, овощные супы, а также овощи: отварные кабачки, брокколи, морковь, много зелени, рыбу или креветки, а также спаржу и фрукты: киви, манго или апельсины. По её словам, такой режим питания не только полезный, но и очень вкусный.
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