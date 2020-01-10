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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Модель Алена Кравец нагрубила полным женщинам для их же блага

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Модель Алена Кравец нагрубила полным женщинам для их же блага
Фото: соцсети

Модель Алена Кравец в Instagram обратилась к «толстушкам», которые «наедают кустодиевские бока». Она заявила, что подобная грубость направлена лишь на благо полных женщин.

«Но, с другой стороны, как еще их встряхнуть, чтобы «закрыли свои рты» от переедания, обжорства и взяли свои толстые ленивые целлюлитные попы и животики «в руки» и наконец-то уже поняли, что иметь стройную подтянутую фигуру можно в любом возрасте, статусе, не оправдывая себя какими-то ограниченными способностями и средствами?» - вопрошает знаменитость.

Кравец рассказала, что является примером для подражания у многих своих знакомых. По ее мнению, не важно, что станет мотиватором – зависть, гнев или обида. В данном случае главное – результат.

АБ

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