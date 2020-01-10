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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Создатели «Ведьмака» рассказали, чего ждать от второго сезона

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Создатели «Ведьмака» рассказали, чего ждать от второго сезона
Фото: кадр из сериала

Создатели нашумевшего сериала «Ведьмак» рассказали, когда ждать второго сезона и какие ошибки будут исправлены в ходе новых съёмок. По словам шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, изменения будут не только в хронометраже, но и в костюмах персонажей.

Лорен Шмидт Хиссрич рассказала, что многие зрители и поклонники оригинальной книжной серии были недовольны нелинейностью повествования в новом сериале. Она заверила, что во втором сезоне этого удастся избежать, потому что главные герои наконец встретились. Также она поделилась, что в дальнейшем постановкой боевых сцен займется новый специалист, а «картонные» доспехи заменят на более реалистичные. При этом шоураннер отметила, что не стоит ожидать продолжения приключений Геральта из Ривии скоро – съемочная группа не хочет спешки.

АБ

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