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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ди Каприо на отдыхе помог спасти человека

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ди Каприо на отдыхе помог спасти человека
Фото: соцсети

Леонардо Ди Каприо во время отдыха на яхте в Карибском море принял участие в спасении утопающего. Экипаж судна помог спасти человека, у которого шанс выжить был «один на миллиард».

Отмечается, что капитан яхты Ди Каприо получил сигнал о том, что за борт круизного лайнера упал 24-летний житель Франции. Актер дал свое согласие изменить курс судна, чтобы принять участие в поисках мужчины. Обнаружить тонущего человека удалось перед наступлением темноты – к тому времени он пробыл в воде порядка 11 часов. По словам капитана судна, спасти утопающего был «один шанс на миллиард».

АБ

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