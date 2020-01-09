Ди Каприо на отдыхе помог спасти человека

//Шоу-бизнес 13+

9 января 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Леонардо Ди Каприо во время отдыха на яхте в Карибском море принял участие в спасении утопающего. Экипаж судна помог спасти человека, у которого шанс выжить был «один на миллиард».

Отмечается, что капитан яхты Ди Каприо получил сигнал о том, что за борт круизного лайнера упал 24-летний житель Франции. Актер дал свое согласие изменить курс судна, чтобы принять участие в поисках мужчины. Обнаружить тонущего человека удалось перед наступлением темноты – к тому времени он пробыл в воде порядка 11 часов. По словам капитана судна, спасти утопающего был «один шанс на миллиард».