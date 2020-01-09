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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Как Мария Порошина после рождения пятого ребенка похудела на 10 килограммов

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Как Мария Порошина после рождения пятого ребенка похудела на 10 килограммов
Мария Порошина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Мария Порошина провела новогодние каникулы со своими детьми. Самому младшему ребенку актрисы сыну Андрею через несколько дней исполнится один год. Долгожданного сына Мария Порошина родила 11 января прошлого года, когда ей было 45 лет.

Актриса после родов начала постепенно худеть. Но худеть молодым женщинам и тем, кому за  40  - разные вещи.
Однажды Порошина после родов прибавила в весе целых 20 кг, и избавилась от них легко.

Сейчас многодетная мама уделяет внимание питанию. Так на дне рождения сына будут разные вкусности, но Мария от них откажется. Сейчас в ее рационе утром - стакан воды, потом приемы пищи: отдельно белковые, отдельно  – углеводные. Жареное и жирное исключено. Питание Порошиной контролирует давняя знакомая – специалист-диетолог.

У актрисы не так много времени, чтобы ходить на тренировки в фитнес-центр. И она  следит, сколько сделала шагов во время прогулок с детьми, а также подключила ходьбу на беговой дорожке. В итоге Мария Порошина к первому дню рождения Андрея вернулась к 46-му размеру одежды.

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)7 Янв 2020 в 5:13 PST

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