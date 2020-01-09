Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Елена Яковлева рассказала, как чуть не рассталась с жизнью

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Елена Яковлева рассказала, как чуть не рассталась с жизнью
Фото: pixabay.com

Актриса Елена Яковлева рассказала, как один из ее отпусков чуть не обернулся трагедией. «По всему телу стекали струйки крови», - вспоминает 58-летняя артистка.

Яковлева призналась, что чуть не утонула во время отдыха в Одессе. «Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами. Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез», - рассказала она. Актриса решила, что проще всего добраться до волнореза вплавь, но не рассчитала силу волн. По словам Яковлевой, отдыхающие не сразу поняли, что она тонет.

«По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно. Еще я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила», - сообщила актриса. Она призналась, что до сих пор не научилась плавать.

АБ

//картина дня

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Павел Фельгенгауэр, отечественный военный эксперт.

Украинские города Харьков, Полтава и Сумы в будущем могут повторить судьбу Крыма и присоединиться к Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

//новости ан

//новости ан

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…

//новости ан

//новости ан

//новости ан