Елена Яковлева рассказала, как чуть не рассталась с жизнью

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9 января 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: pixabay.com

Актриса Елена Яковлева рассказала, как один из ее отпусков чуть не обернулся трагедией. «По всему телу стекали струйки крови», - вспоминает 58-летняя артистка.

Яковлева призналась, что чуть не утонула во время отдыха в Одессе. «Я же плавать практически не умела. К тому же вода была безумно теплой и кишела медузами. Плавать не хотелось, а вот загореть — очень. И я поняла, что лучший способ быстро и качественно покрыться загаром — попасть на волнорез», - рассказала она. Актриса решила, что проще всего добраться до волнореза вплавь, но не рассчитала силу волн. По словам Яковлевой, отдыхающие не сразу поняли, что она тонет.

«По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое. Выглядело это ужасно и смешно одновременно. Еще я, окровавленная, за загорающих стала хвататься от испугу. Позы их испортила», - сообщила актриса. Она призналась, что до сих пор не научилась плавать.