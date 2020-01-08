Жена рэпера Джигана поделилась своими опасениями по поводу четвертых родов

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8 января 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram samoylovaoxana

Оксана Самойлова и её супруг, рэпер Джиган, переехали в Майами. Судя по всему, звёздная пара надолго планирует задержаться в США, и их четвертый ребенок появится на свет здесь же.

Оксана поделилась: это была инициатива мужа. Многодетная мама изначально планировала, рожать на родине.

«До сих пор не понимаю, как мужу удалось меня уговорить на вот это вот всё. Я сопротивлялась, как могла. Хотела рожать дома, у своего врача, в привычной обстановке», — призналась своим подписчикам в Instagram Самойлова.

Кроме того, девушка пожаловалась, что ей крайне тяжело дался длительный перелет.

«Это был худший полёт в моей жизни», — написала в посте жена рэпера.

Она очень переживает по поводу предстоящих родов. Ведь три предыдущих девочки появились на свет посредством кесарева сечения. И скорее всего, четвёртый малыш родится точно таким же способом. Но фолловеры уверены, что Оксана- опытная мамочка, готовая ко всему, поэтому все пройдет отлично!