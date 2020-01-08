Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Жена рэпера Джигана поделилась своими опасениями по поводу четвертых родов

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Жена рэпера Джигана поделилась своими опасениями по поводу четвертых родов
Фото из соцсетей, Instagram samoylovaoxana

Оксана Самойлова и её супруг, рэпер Джиган, переехали в Майами. Судя по всему, звёздная пара надолго планирует задержаться в США, и их четвертый ребенок появится на свет здесь же.

Оксана поделилась: это была инициатива мужа. Многодетная мама изначально планировала, рожать на родине.

«До сих пор не понимаю, как мужу удалось меня уговорить на вот это вот всё. Я сопротивлялась, как могла. Хотела рожать дома, у своего врача, в привычной обстановке», — призналась своим подписчикам в Instagram Самойлова.

Кроме того, девушка пожаловалась, что ей крайне тяжело дался длительный перелет.

«Это был худший полёт в моей жизни», — написала в посте жена рэпера.

Она очень переживает по поводу предстоящих родов. Ведь три предыдущих девочки появились на свет посредством кесарева сечения. И скорее всего, четвёртый малыш родится точно таким же способом. Но фолловеры уверены, что Оксана- опытная мамочка, готовая ко всему, поэтому все пройдет отлично!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну всё)мы на месте )на новом месте)в новом доме,в новой обстановке и во всем новом )до сих пор не понимаю как мужу удалось меня уговорить на вот это вот всё))????я сопротивлялась как могла))хотела рожать дома ,у своего врача в привычной обстановке )но нет))мне придётся столкнуться со всеми своими «мой страшный сон»))????вопросы которые меня мучали всю жизнь и на которые скоро кажется я получу ответ))???? ✅как можно на так долго улететь куда-либо впринцыпе? ✅4 ое кесарево ,это вообще как?) ✅как можно выписаться на второй день после кесарево?!!!?!!когда ты не можешь не то что ходить,а даже дышать))) ✅как это по настоящему жить в Америке ? ✅как можно забрать ребенка со школы на так долго ? ✅роды в Америке ?как тут всё происходит и как устроено ? Это реально те вопросы на которые мне всегда было интересно узнать ответ )))и вот жизнь подкинула мне такую возможность )))????спасибо )))????????ну что ж узнаем вместе ))????буду вам рассказывать как мы тут поживаем и что происходит )) Пока что мы не в себе с перелёта и смены часовых поясов)))кстати перелёт на таком сроке и с 3 детьми это ужасно????это был худший полёт в моей жизни))хорошо,что он уже позади)))????а так по самочувствию всё отлично )сегодня поедем знакомиться с нашим возможным врачом ))дети счастливы))они обожают лето ,бассейн и шатать пальмы))????день первый проходит отлично )))☀️????????

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 6 Янв 2020 в 11:00 PST

ЕЧ

//картина дня

Мнение

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов.

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын, по совместительству блогер, бросал в толпу деньги. Так, помощник представителя главы Чечни в Волгоградской области, Тамерлан Носаев сказал…

«Он кого-то оскорбил? Унизил? Это же копейки!», чеченский чиновник не видит ничего плохого в том, что его сын…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Стало известно об обнаружении всех черных ящиков на месте крушения украинского пассажирского лайнера Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщило иранское информагентство…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

24-летний Дмитрий Жванецкий повел себе как настоящий рыцарь, заступившийся за честь прекрасной дамы. По крайней мере так рассказывают очевидцы драки, в которой пострадал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан