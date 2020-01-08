Жена рэпера Джигана поделилась своими опасениями по поводу четвертых родов

Оксана Самойлова и её супруг, рэпер Джиган, переехали в Майами. Судя по всему, звёздная пара надолго планирует задержаться в США, и их четвертый ребенок появится на свет здесь же.
Оксана поделилась: это была инициатива мужа. Многодетная мама изначально планировала, рожать на родине.
«До сих пор не понимаю, как мужу удалось меня уговорить на вот это вот всё. Я сопротивлялась, как могла. Хотела рожать дома, у своего врача, в привычной обстановке», — призналась своим подписчикам в Instagram Самойлова.
Кроме того, девушка пожаловалась, что ей крайне тяжело дался длительный перелет.
«Это был худший полёт в моей жизни», — написала в посте жена рэпера.
Она очень переживает по поводу предстоящих родов. Ведь три предыдущих девочки появились на свет посредством кесарева сечения. И скорее всего, четвёртый малыш родится точно таким же способом. Но фолловеры уверены, что Оксана- опытная мамочка, готовая ко всему, поэтому все пройдет отлично!
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Ну всё)мы на месте )на новом месте)в новом доме,в новой обстановке и во всем новом )до сих пор не понимаю как мужу удалось меня уговорить на вот это вот всё))????я сопротивлялась как могла))хотела рожать дома ,у своего врача в привычной обстановке )но нет))мне придётся столкнуться со всеми своими «мой страшный сон»))????вопросы которые меня мучали всю жизнь и на которые скоро кажется я получу ответ))???? ✅как можно на так долго улететь куда-либо впринцыпе? ✅4 ое кесарево ,это вообще как?) ✅как можно выписаться на второй день после кесарево?!!!?!!когда ты не можешь не то что ходить,а даже дышать))) ✅как это по настоящему жить в Америке ? ✅как можно забрать ребенка со школы на так долго ? ✅роды в Америке ?как тут всё происходит и как устроено ? Это реально те вопросы на которые мне всегда было интересно узнать ответ )))и вот жизнь подкинула мне такую возможность )))????спасибо )))????????ну что ж узнаем вместе ))????буду вам рассказывать как мы тут поживаем и что происходит )) Пока что мы не в себе с перелёта и смены часовых поясов)))кстати перелёт на таком сроке и с 3 детьми это ужасно????это был худший полёт в моей жизни))хорошо,что он уже позади)))????а так по самочувствию всё отлично )сегодня поедем знакомиться с нашим возможным врачом ))дети счастливы))они обожают лето ,бассейн и шатать пальмы))????день первый проходит отлично )))☀️????????