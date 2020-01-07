Актриса Екатерина Климова порадовала поклонников редким фото

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7 января 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова вместе со всеми детьми отправилась на новогодние каникулы отдыхать. Стоит отметить, что у счастливой мамы - два сына и две дочери.

На своей странице Instagram Климова показала редкое фото. На нем женщина запечатлена вместе с наследниками в аэропорту «Внуково» около стойке регистрации.

«Счастливо оставаться», - коротко и лаконично подписала снимок артистка.

Многие фолловеры признались, что Екатерина выглядит не мамой, а старшей сестрой своих ребят и осыпали комплиментами.

Старшую дочь, Елизавету, Екатерина Климова родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, двоих сыновей — от актера Игоря Петренко, а отец младшей дочери - Гела Месхи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Счастливо оставаться))) ???????? Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 4 Янв 2020 в 8:36 PST