Брэд Питт расстроил Дженнифер Энистон шуткой про маму со сцены

//Шоу-бизнес 13+

7 января 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сплетник

Фото:Брэд Питт, Instagram

В Сети активно обсуждается реакция известной голливудский актрисы Дженнифер Энистон на шутку Брэд Питта со сцены на церемонии награждения "золотой глобус". Последнее время всё чаще ходят слухи якобы о романе между экс-супругами после развода актера.

Бред Питт получил награду за роль второго плана в фильме "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. Во время своей речи актер упомянул свою маму, пошутив, что не смог её взять с собой, "потому что любую женщину, с которой он стоит рядом, принимают за его возлюбленную". Именно в этот момент камеры показали лицо Энистон, которая сделала "грустную гримасу".

При этом перед церемонией Брэд Питт отметил, что обязательно поздоровается с Дженнифер, потому "она его хорошая подруга".