В Сети наряд Дженнифер Лопес для красной дорожки на кинопремии

В понедельник, 6 января, в Соединенных Штатах состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". Многие голливудские звезды прошлись по красной дорожке, чтобы продемонстрировать свои эксклюзивные наряды. Однако образ певицы и актрисы Дженнифер Лопес совершенно не впечатлил поклонников.
Знаменитость предстала на церемонии в трехцветном платье без бретелек, наряд сочетал в себе оттенки белого, болотного и золотого цвета. При этом окружающие заметили, что пышная юбка прибавляет знаменитости несколько лишних килограммов и объем.
Некоторые назвали дорогое платье от Valentino "упаковкой для рождественских подарков" из-за огромного банта на груди.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram