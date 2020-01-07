В Сети наряд Дженнифер Лопес для красной дорожки на кинопремии

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7 января 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Дженнифер Лопес, Instagram

В понедельник, 6 января, в Соединенных Штатах состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". Многие голливудские звезды прошлись по красной дорожке, чтобы продемонстрировать свои эксклюзивные наряды. Однако образ певицы и актрисы Дженнифер Лопес совершенно не впечатлил поклонников.

Знаменитость предстала на церемонии в трехцветном платье без бретелек, наряд сочетал в себе оттенки белого, болотного и золотого цвета. При этом окружающие заметили, что пышная юбка прибавляет знаменитости несколько лишних килограммов и объем.

Некоторые назвали дорогое платье от Valentino "упаковкой для рождественских подарков" из-за огромного банта на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)5 Янв 2020 в 6:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от E! Latin America (@eonlinelatino)5 Янв 2020 в 4:52 PST