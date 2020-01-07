Роза Сябитова рассказала, как правильно гадать на суженого в Рождество

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7 января 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото:Роза Сябитова, Instagram

Известная телеведущая и российская сваха Роза Сябитова дала несколько советов поклонникам о гадании на суженого в Рождество. По словам знаменитости, в рождественскую ночь получаются самые точные прогнозы.

"Советую пить кофе для гадания без сахара … Для получения рисунка чашку берёте в левую руку, по часовой стрелке делаете 2-3 круговых движения. Далее движением от себя ставите чашку на блюдце так, чтобы один ее край опустился на край блюдца, а другой — на донышко", - объяснила ведущая.

При этом Сябитова отмечает, что кружка должна постоять минуту, а после её следует перевернуть левой рукой и попытаться прочитать рисунок. Сваха добавила, что не является специалистом, но некоторые рисунки расшифровать сможет и даже предложила присылать их ей.