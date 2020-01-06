Максим Галкин поведал о жизненных трудностях

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6 января 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Известному шоумену, супругу Примадонны российской эстрады Максиму Галкину, как оказалось, не чужды такие понятия, как трудности, проблемы и недуги. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Однако, как и любой другой человек, Максим старается справляться с жизненными неурядицами. Накануне он рассказал подписчикам своего аккаунта в социальной сети о том, какие способы подходят для этого лучше всего.

"От души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга", - поделился Галкин своим опытом с фолловерами. И если с первым у него "все в порядке", то второе, как выяснилось, получалось нечасто.

По мнению Галкина, в этом ему отныне будет помогать новый матрас. Многие подписчики также пожаловались на нехватку сна, некоторые - по-доброму позавидовали, отметив, что выспаться вволю помогает не матрас, а наличие времени.