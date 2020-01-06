СМИ: Степаненко после развода категорически отказалась работать в шоу Петросяна

Напомним, о причинах расставания юмористов до сих пор нет никакой информации. Известно лишь, что иск о разводе первая подала Елена Степаненко, передает Радио Sputnik. Ходят слухи, что отношения артистов испортились из-за новой пассии Евгения Петросяна – его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Подтверждения этой информации нет.