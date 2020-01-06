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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: Степаненко после развода категорически отказалась работать в шоу Петросяна

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

СМИ: Степаненко после развода категорически отказалась работать в шоу Петросяна
Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look
Актриса Оксана Невежина, которая работает с юмористом Евгением Петросяном, в эфире Первого канала рассказала, что Елена Степаненко категорически отказалась участвовать в шоу бывшего супруга.
 
Петросян якобы не раз предлагал Степаненко сниматься в его шоу и быть ведущей актрисой, однако женщина ни разу не согласилась.
 
Напомним, о причинах расставания юмористов до сих пор нет никакой информации. Известно лишь, что иск о разводе первая подала Елена Степаненко, передает Радио Sputnik. Ходят слухи, что отношения артистов испортились из-за новой пассии Евгения Петросяна – его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Подтверждения этой информации нет.
ЕТ

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